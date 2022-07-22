Окупанти стріляли з "Градів" у бік Запоріжжя, більшість ракет втопилась у Дніпрі, – голова ОВА Старух

Російські окупанти здійснили обстріл північної частини Запорізької області з реактивних систем залпового вогню "Град", вибухи було чутно в Запоріжжі, проте більшість ракет впали в Дніпро.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучні вибухи, які були чути в обласному центрі сьогодні ввечері – це результат ворожої атаки із системи "Град". За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася в річці Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське", - написав Старух у телеграм-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби окупанти здійснили понад 50 обстрілів 7 громад: є жертви, - голова Запорізької ОВА