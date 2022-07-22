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США і партнери контролюватимуть виконання Росією угоди про експорт українського зерна, - посол Брінк

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зерно
У США вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".

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"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – заявила посол Брінк.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Брат Єрмака
    Щойно на телефонному брифінгу Кірбі оголосив, скоро буде офіційний прес-реліз на сайті Пентагону

    США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:

    +4 HIMARS та ракети до них

    36,000 снарядів до артилерії

    Протитанкове озброєння

    580 дронів ******* Ghost
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Ну США внимательно следили за соблюдением Россией Будапештского меморандума, да не уследили. Бывает. Внимательнейшим образом следили за оккупацией Крыма. Предупреждали нашу элитку про февраль 2022, правда ПВО не дали и собственно никак не препятствовали напасть. Тута тоже будут контролировать до того момента, как Рашка нападет на корабли и порты. И все, не войну же начинать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
  • Evgeny N
    "І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість" Джерело:

    До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
    Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?

    Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
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