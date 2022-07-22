США і партнери контролюватимуть виконання Росією угоди про експорт українського зерна, - посол Брінк

У США вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".

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"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – заявила посол Брінк.