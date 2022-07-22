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Зараз щоденні втрати ЗСУ – близько 30 убитих та 250 поранених, - Зеленський

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зеленський
Зараз на фронті щоденно гинуть 30 українських військовослужбовців та 250 зазнають поранень.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зеленський сказав в інтерв'ю, що зміна співвідношення вогневої могутності завдяки закордонним постачанням передової військової техніки привела до того, що втрати ЗСУ значно знизилися у порівнянні з травнем та червнем. Нині щодня гинуть у середньому 30 українських військовослужбовців та приблизно 250 отримують поранення.

Президент відмовився назвати журналістам точну кількість втрат, які зазнала армія України з початку вторгнення, але наголосив, що це число "в рази менше" тих втрат в особовому складі, які зазнає Росія.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 тис. осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Stepan Ivanoff
    Шо, правда?))

    "А тим часом в Україні успішно реалізуються програма "мільярд дерев". Причому особливо успішно - у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

    Ні, це не жарт із серії "покладіть насіння у кишеню". Це буквально; освоєння бюджетних коштів іде аж гай шумить.

    За даними сайту zelenakraina.gov.ua, який був створений під цю програму, на 2 березня на Херсонщині було висаджено 835 тисяч дерев, а на Чернігівщині - майже 3,5 мільйони.

    А на 7 червня на окупованій Херсонщині нібито вже висадили 1 мільйон 200 тисяч дерев, на Чернігівщині - аж 13 з половиною мільйонів!

    Тобто, під час війни за три місяці під обстрілами херсонці висадили 500 тисяч дерев, а у замінованих і розбомблених лісах Чернігівщини - 10 мільйонів.

    Володимир Ар'єв звернувся до Держлісгоспу із депутатським запитом щодо цих цифр, але йому ні підтвердили, ні спростували дані сайту. Сказали, що оновлену інформацію дадуть після деокупації Херсонщини.
    А по Чернігівщині підтвердили висадку дерев на
    7 мільйонів 142 тисячі гривень. Цієї весни.

    У цьому зв'язку зверніть увагу: депутати від ЄС - єдині, хто зараз хоча би говорять про проблему. Але розслідувати зловживання тепер нема кому. НАБУ, Генпрокуратура, СБУ і САП обезглавлені або переведені під ручне управління Офісу президента.

    По суті, а нас тепер можуть "садити" по мільярду саджанців щомісяця хоч на дні Чорного моря. Знаючи, що саджанцями посадки і обмежаться."

    Действительно всё здорово?!
  • Юрий Петров 33876dd3
    Як справи у лисого з кварталу?
  • 18c49ed2
    Тогда почему во время войны прощаются многомиллиардные долги перед бюджетом фирмам Бени? Если кровь из носу нужны деньги в бюджет. Общая сумма Бениных долгов с лихвой закроет все дыры бюджета.

    Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком
    https://m.censor.net/ua/news/3354055/sud_likviduvav_kompaniyu_kolomoyiskogo_novofarm_ta_spysav_43_mlrd_grn_borgu_pered_pryvatbankom
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