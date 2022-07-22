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У США вперше не відкинули можливість постачання Україні винищувачів: "Пентагон здійснює оцінку доцільності"

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джон,кирби,кірбі
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.

Про це Кірбі повідомив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, міністерство оборони США здійснює "певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів".

Водночас представник Білого дому застеріг, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні й утриманні.

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"Інтегрування й керування будь-якого літака, особливо вдосконаленого винищувача, є складною річчю", – додав Кірбі.

Коментуючи питання строків надання Україні сучасних винищувачів, він наголосив, що йдеться тільки про попередню оцінку і "це не те, що станеться найближчим часом".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    гатлинг-пушка от А-10, для сравнения.....
  • stavr
    значить українські соколи будуть лупити кацапів на американських ф-15 ф-16 ф-18
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    кацапи виродки
    слава ЗСУ!
  • Владимир Николенко 123e1460
    1000 орків потрапили в оперативне оточення біля Високопілля та запросили зелений коридор.
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