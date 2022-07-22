Новини

Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук

8 04888
паспорт,рф
В уряді обговорюють запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта Росії громадянами України на окупованих територіях.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - зазначила Верещук.

Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено, підкреслила міністр.

Також читайте: Отримання російського паспорта в Україні треба розцінювати як злочин, - Верещук

Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук 01

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Юрій Гросарчук e7884015
    Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
  • Tema9
    Кацппи можуть примусово парити свої паспорти. А де закон про позбавлення громадянства за колаборацію з кацапами?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    очередной зеленый понос...., который создаст больше проблем, чем решит......
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини