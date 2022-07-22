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Очікуємо на новий пакет військової підтримки від Британії, - Зеленський

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британія
Сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з Борисом Джонсоном - говорили про безпеку й оборонну співпрацю України та Великої Британії

Про це у відеозверненні сказав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку й оборонну співпрацю. Очікуємо на новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися", - зазначив глава держави.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Брат Єрмака
    По Півдню цілий десант зрадників призначених ZEленським.

    До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.

    В результаті виявляється зрадником.

    Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.

    Така от плеяда троянських коней призначена указами ZEленського на Південь.

    Навряд сам шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

    Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
  • 18c49ed2
    Так нормальные страны думают о обороне и вкладывают деньги в свою армию. А у нас три последних года в "велике крадівництво".

  • 18c49ed2
    Теперь клянчим аналоги у союзников.

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