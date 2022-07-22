Очікуємо на новий пакет військової підтримки від Британії, - Зеленський
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Сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з Борисом Джонсоном - говорили про безпеку й оборонну співпрацю України та Великої Британії
Про це у відеозверненні сказав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Говорив сьогодні з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку й оборонну співпрацю. Очікуємо на новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися", - зазначив глава держави.