Кримчани за хабарі "вирішують питання" з російськими воєнкомами, - Скібіцький

Попри заяви російського керівництва, строковики брали і можуть і надалі брати участь у бойових діях.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував затримання військового комісара окупованого Криму Юрія Лимаря на півострові. За словами Скібіцького, ГУР відслідковує питання, пов’язані з призовом строковиків та мобілізаційними заходами.

"Незважаючи на те, що є заяви керівництва РФ, що строковики не беруть участь у бойових діях, ми бачимо, в перші місяці вони були на нашій території. Друге – такі підрозділи розташовуються біля нашого кордону і в будь-який момент вони можуть брати участь в бойових діях", – сказав він.

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Це створює "дилему", зокрема, для жителів окупованого Криму, додав представник розвідки:

"Йти в армію чи не йти, посилати туди свою дитину чи не посилати. І отут з’являються такі, відповідно, за хабар воєнкоми. Хабарництво в Росії – це взагалі національна культура, вони вирішують це питання: людину в армію не беруть, вони отримують відповідний гонорар і на цьому справу закривають".

Скібіцький назвав затримання Лимаря сигналом іншим російським військовим комісарам на окупованих територіях, що невиконання планів щодо призову матиме такі ж наслідки.

"По суті, тут більше покарання за те, що не виконані плани. Невиконані плани по прихованій мобілізації в тому числі. Тому що по мобілізації там призиваються вже люди, які проходили військову службу, які мають відповідну військову спеціальність, які мають певний досвід служби, проходження служби в конфліктних регіонах – це теж на сьогоднішній день стає питанням і доволі проблемним питанням", – додав він.