США готові підтримувати відбудову України, - Блінкен

Ентоні Блінкен під час розмови з Дмитром Кулебою підтвердив готовність Сполучених Штатів надавати гуманітарну підтримку Україні, а також допомагати їй у відновленні після війни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США за результатами розмови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар висловив вдячність за поїздку першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона цього тижня. Він зазначив, що її візит надав важливу можливість пізнати людську ціну війни Росії, а також підкреслити незмінну відданість Сполучених Штатів гуманітарній підтримці та допомозі у відновленні України", - зазначили в американському відомстві.

Співрозмовники обговорили зусилля щодо розв’язання глобальної кризи продовольчої безпеки, яку загострив кремль шляхом блокування експорту української сільськогосподарської продукції. Глава Держдепу також повідомив про плани подальшої підтримки США у сфері безпеки й оборони України.

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У Держдепартаменті додали, що Блінкен засудив звірства, скоєні російськими загарбниками, й наголосив: Сполучені Штати продовжують зосереджуватися на тому, щоби притягти РФ до відповідальності.