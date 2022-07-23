Заяви Росії про нібито знищення чотирьох систем HIMARS в Україні - це неправда, - Пентагон
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Станом на ранок сьогодні, згідно з нашими переговорами з українцями, це неправда. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боку Росії", – сказав на традиційному брифінгу в п'ятницю високопосадовець Міноборони США.
Він додав, що російські війська в Україні намагаються адаптуватись до появи HIMARS на полі бою. Поки що без успіху.
"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник.
Нездатність Росії знищити системи HIMARS свідчить про виняткові здібності українців та про їхню тактичну експертизу, вважає він.