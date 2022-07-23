Новини

Заяви Росії про нібито знищення чотирьох систем HIMARS в Україні - це неправда, - Пентагон

11 38755
himars
У Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Станом на ранок сьогодні, згідно з нашими переговорами з українцями, це неправда. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боку Росії", – сказав на традиційному брифінгу в п'ятницю високопосадовець Міноборони США.

Він додав, що російські війська в Україні намагаються адаптуватись до появи HIMARS на полі бою. Поки що без успіху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost: Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник.

Нездатність Росії знищити системи HIMARS свідчить про виняткові здібності українців та про їхню тактичну експертизу, вважає він.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Брат Єрмака
  • Брат Єрмака
    Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - https://espreso.tv/yakshcho-kolomoyskogo-pozbavlyat-gromadyanstva-i-vin-poide-v-ssha-do-nas-priide-shche-20-himars-investitsiyniy-bankir-fursa інвестиційний банкір Фурса
  • Garry Grant
    Війна пи#дежу та фейків-єдина війна в якій кацапи найсильніші.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини