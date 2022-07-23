Трюдо про розблокування експорту зерна: Пильнуємо, аби це не наразило Україну на подальші ризики

Попередній досвід свідчить, що Росії не можна довіряти з жодного питання, це стосується й домовленостей про "зернові коридори" з України.

Про це під час спілкування із журналістами заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упевненість Канади у тому, що на Росію можна покластися - нульова. Вона демонструє лише лихі наміри. Незаконним вторгненням в Україну вона спровокувала світову енергетичну та продовольчу кризи, і ми мусимо дуже важко працювати, аби послабити наслідки цього у світі", - відповів Трюдо на запитання про те, чи дотримається Росія взятих на себе зобов’язань.

При цьому він додав, що поділяє оптимізм стосовно можливості відновлення постачання зерна з України.

"Канада має значний досвід у питаннях зерна та його експорту, тож ми були безпосередньо залучені до цього процесу разом із багатьма міжнародними партнерами. Ми налаштовані оптимістично", - зазначив глава канадського уряду.

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Трюдо наголосив, що "ми дуже ретельно пильнуємо, аби це не наразило Україну на подальші ризики".

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.