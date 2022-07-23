Війська РФ ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, - Резніченко

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч затяжних тривог і обстрілів...Російські війська ударили по двох районах області - Нікопольському та Криворізькому. Червоногригорівську громаду накрили з "Градів. Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань", - зауважив він.

За інформацією Резніченка, у селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали.

У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - резюмує очільник міста.

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