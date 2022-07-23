13 ворожих ракет ударили по Кіровоградщині. Влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці". Є загиблі та поранені, - ОВА
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Війська РФ завдали ракетного удару по Кіровоградській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці", - зазначив він.
За словами Райковича, є загиблі і поранені.
"На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють", - додає очільник регіону.