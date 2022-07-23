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13 ворожих ракет ударили по Кіровоградщині. Влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці". Є загиблі та поранені, - ОВА

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ракета
Війська РФ завдали ракетного удару по Кіровоградській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці", - зазначив він.

За словами Райковича, є загиблі і поранені.

"На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ну а в нас звільнення Херсону "не на часі". Треба африканців кормити.
  • Микола Мазуренко
    Як тільки дерьмак сує рило в договори, то віддразу і обстріли, щоб ніхто не передумав. Коли вже Конгрес до нього добереться?
  • Валентина Саюн c856325a
    Горіть в пеклі москалі
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