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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 240 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1708 танків та 3929 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,

танків - 1708 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3929 (+9) од,

артилерійських систем - 864 (+1) од,

РСЗВ  - 253 (+2) од,

засоби ППО  - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),

крилаті ракети  - 167 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17) од,

спеціальна техніка  - 72 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 240 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1708 танків та 3929 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Ірландія
    ВСУ взяли Антоновский мост в Херсоне под огневой контроль, - экс-замначальника Генштаба Романенко.

    «‎Они (русские) видят, что могут остаться в окружении. По переговорам, которые ведут военные с родственниками, понятно, что психологическое состояние у них подавленое».

    Еще немного и наши бойцы окружат орков 💪
  • Garry Grant
    Скоро у кацапів ювілей. А там і 50к трупів на підході. Цікавий рівень зомбування свиноруського стада, якщо Афганістан з його 13 тис. "груз200" сприяв демонтуванню "совка" а засрашкінцям зараз хоч би шо.🤦
  • Андрей Моисеенко 5be38f2c
    При совку за жмуриків не давали Жигулів. А тут така можливість розбагатіти.
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