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Після роз'яснень Єврокомісії Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда, - DW

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калінінград
Після роз'яснень Єврокомісії транзит підсанкційних товарів Литовською залізницею до Калінінградської області РФ дозволяється, а автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Про це повідомив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зазначається, Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • дератизатор
    Здається мені у цьому "********* політичному світі" все зроблено з гівна і пустих балачок...
  • Роман Кокоровець
    ці срані санкції діряві , як кишені бомжа ! в кожній санкції десять виключень , як вони можуть подіяти на економіку кацапів ? 7-ий пакет а толку нуль !
  • nav svargi
    ce prosto plivok EK na stranu (Litva) EU.....pozorishe odnim slovom....chistaja podstava dlja Litvi. Nadejus Litovci eto nezabudut i "vozmestjat" nemcam ot dushi pri vozmozhnosti.
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