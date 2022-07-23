В окупованій Кирилівці вночі лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров

В окупованій Кирилівці вночі лунали вибухи, напередодні російські окупанти почали звозити туди свою техніку.

Про це у Telegram повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, в цьому році окуповане рашистами. Більше того, після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.



Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав. Чекаємо на підтвердження інформації", - розповів він.

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