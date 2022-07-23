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Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада

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В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти завищують ціни на продукти, щоб змусити людей йти працювати на принизливі роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Питна вода на розлив по 4 грн за літр. 25 грн за буханку звичайного хліба. Кіло м’яса - 500 грн, а десяток курячих яєць - 45 грн. Така цінова політика окупантів у Маріуполі. Базові продукти харчування продають маріупольцям з націнкою у 200-300%. І це при тому, що у самому місті майже немає роботи. Таким чином російські окупанти та їхні посібники, з одного боку, підштовхують людей йти на принизливі та небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів, а з іншого - просто обкрадають і без того змучене населення". - зазначили в мерії.

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Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада 01
Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада 02
Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада 03

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Просто нагадаю, що на крайніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистів або їхніх посіпак. Тому нічого нового не відбулося - як наголосували, так і живуть.
  • Белла Богун
    Доляр вже 40, і де зупиниться - невідомо.
  • Тульман Шупельпельц
    Просто напоминаю что ты очередной, как заказанный напоминатель голосователь. При этом с недостоверной информацией, сеешь раздор в украинском обществе в разгар войны, врагу на радость. Нет ничего милее плешивому фюреру, Когда украинцы украинцев в оккупации во враги народа записывают. Я думал что враг народа это совковый бесчеловечный пережиток, а вот поди ж ты, голосователь. До войны ни СБУ, ни другие правоохранительные органы, ко всем политическим не запрещеным партиям претензий не имели. Кто ты такой чтобы поправ презумпцию невиновности кого то в чем то обвинять?
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