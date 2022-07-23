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Адміністрація Байдена наразі утримується від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії, - The Wall Street Journal

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Адміністрація президента США поки що утримується від затвердження українського запиту на бойові безпілотники великої дальності, побоюючись, що дрон та його високочутливі технології можуть опинитися в руках Росії.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами офіційних осіб США, понад два місяці тому українська сторона запросила чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle.

Співрозмовники видання наголосили, що адміністрація Байдена не хотіла схвалювати запит, посилаючись на низку побоювань, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українців роботі з безпілотниками.

Представник Пентагону капітан ВМС Майк Кафка відмовився коментувати безпілотники Grey Eagle, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, щоб заповнити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою. Він додав, що Пентагон "не коментує внутрішні обговорення".

США надали сотні невеликих тактичних безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для цілевказівки, у тому числі безпілотники Phoenix Ghost, Puma та Switchblade, але Grey Eagle є принципово новими можливостями для українців.

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"Grey Eagle" може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. "Grey Eagle" - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести потужні ракети Hellfire.

MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг, що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWjudiOxKH8rEuG1PX3PI1PxTYEQ653_8rc812kT6Dbtq9UgstEFz51onKsQ9knuZJ-Zlgh_XoybysOMdqa5bGCK-afKzw2_sYxnGHWlKQEzTXVJErZndi5RWBPJGk_-tiKYki9QDrWj0F-TYlzeJZP&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

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    Вдумайтеся: чуваки з Кремля отримали від ООН по суті дозвіл продавати вкрадену в Україні пшеницю і вранці наступного дня на радощах масовано пальнули неокупованою частиною України, зокрема ракетами, які вони в «дев'яностих» отримали від нас внаслідок газового шантажу.

    Ще новина: РФ швидше за все отримає пом'якшення санкцій, внаслідок чого зможе офіційно купувати запчастини, щоб ремонтувати викрадені у світових лізингових компаній цивільні літаки.

    Крім того, радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван заявив у четвер, що США не планують постачати Києву ракети з дальністю поразки понад 300 кілометрів. Салліван повідомив про це, виступаючи на щорічному безпековому форумі в Аспені в Колорадо. «Адміністрація вважає своїм завданням не допустити подальшої ескалації»

    Світ, як і раніше, тяжіє до умиротворення нового Гітлера, забувши уроки історії.
  • Super Gut
    зелені виродки, за три роки свого бездарного правління, повністю знищили вітчизняний ВПК. тепер як бомжі побираємося по світу у пошуках якогось озброєння. а могли б вже давно наштампувати "вільх", "сапсанів" і громити рашистів глибоко в їхньому тилу. однак критикувати Ze-владу зараз не на часі, вони тут прібарахлітся і сваліть.
  • Olga Mansika
    Адміністрація Байдена нехай там в архівах на поличках в пилюці віднайде Будапештський меморандум.Освіжить пам'ять,бо може забули,що вони "гаранти".Так "нагарантували",що Україна кров'ю вмивається,а "гаранти" після ранкової кави думають дати чи не дати зброю
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