В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
За даними "Думської", частину ракет збили, але, схоже, є й влучання у самій Одесі.
"Залишайтеся в укриттях", - радить видання мешканцям міста.
"Прямо зараз у небі над Одесою та областю йде повітряний бій. Очевидно, наразі відбувається найпотужніша ракетна атака з першого дня війни", - зазначає місцеве видання.
За даними телеграм-каналу "Суспільне. Одеса", у місті видно чорний дим.
Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає.