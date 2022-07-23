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В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ. 

За даними "Думської", частину ракет збили, але, схоже, є й влучання у самій Одесі.

"Залишайтеся в укриттях", - радить видання мешканцям міста.

В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ 01
В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ 02

"Прямо зараз у небі над Одесою та областю йде повітряний бій. Очевидно, наразі відбувається найпотужніша ракетна атака з першого дня війни", - зазначає місцеве видання.

В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ 03

За даними телеграм-каналу "Суспільне. Одеса", у місті видно чорний дим.

В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ 04

Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає. 

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • botoks
    ***** закрепляет договор по зерну. А где Гутиереш ? Ест уютненько круасаны ?
  • Валентина Саюн c856325a
    Зернова дорога під обстрілами. Віра оркам іще один раз розстріляна
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Повідомляють, що порт горить

    РФ показує ООН та ЗЕ-ідіоту як вони з Одеських портів відправлятимуть зерно
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