Реальної підготовки до "референдуму" на Херсонщині немає, - Хлань
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, рашисти звучили нову дату - 15 вересня. Водночас протягом останніх тижнів ніяких зрушень щодо "референдуму" не спостерігається.
"Зараз реальної підготовки до референдуму немає. Зараз окупанти стурбовані. Останні два тижні у них паніка. До цього вони готували, постійно відкладали дату на більш пізній термін. ... Навіть з призначенням своєї окупаційної вертикалі все поставлено на паузу. Останні 2-3 тижні абсолютно не бачу серйозних просувань крім заяви, що "тут буде Росія назавжди", - зазначив Хлань.
Також, продовжив він, окупантам вдалося вкрасти базу даних виборців, окупанти намагалися провести "перепис населення".
"Єдиним таким кроком, який викликав занепокоєння, була крадіжка реєстру виборців 2019 року з архіву, з виборів президента, коли була максимальна явка. Тоді вони просунулися досить серйозно. Наступним кроком було, що почали проводити через ОСББ нібито перепис населення, але він у них навіть не вийшло. Не бачу кроків до того, щоб вони знову починали це робити", - підсумував Хлань.