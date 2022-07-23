Зеленський провів телефонну розмову з Токаєвим: Подякував за невизнання "ЛДНР"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. "ЛНР", "ДНР". Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який сидів поруч із президентом Росії Володимиром Путіним на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, сказав, що Казахстан не визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

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