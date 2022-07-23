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Рашисти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами "Калібр"

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одеса,братчук
Російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник глави ОВА Сергій Братчук із посиланням на дані ОК "Південь".

"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    Это типа в знак подписания договоренностей по вывозу зерна?
  • Kiev_Kiev_777
    так что там по зерну ? по портам не бить ? крысы зеленые
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вот и закончился экспорт зерна по-русски. зато генералиссимус видосик запилил о досягненні
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