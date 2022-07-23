Рашисти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами "Калібр"
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Російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник глави ОВА Сергій Братчук із посиланням на дані ОК "Південь".
"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.