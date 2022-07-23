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Угоду щодо зерна уможливили HIMARS, тобто війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

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зерно,экспорт
Для завершення війни треба швидше надавати необхідне озброєння Україні, оскільки навіть укладення угоди про розблокування українських портів було б неможливим без HIMARS.

Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

"Угода про розблокування Одеси була б неможливою без HIMARS. Зараз абсолютно ясно, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну", - зазначив він.

Угоду щодо зерна уможливили HIMARS, тобто війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс 01

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

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На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    Ця війна показала,що напевно єдина країна,до якої можна повернутись спиною,не боячись отримати удар- Литва.Вона справжня,не брехлива,без підтексту,без прихованої вигоди.
    Дякую вам,литовці
  • 5 копійок
    Війна закінчиться коли запаребрік зникне з мапи світу.
  • Прощай немытая раССея
    Василь Стус

    @v_stus

    ·

    https://twitter.com/v_stus/status/1550611954611486724 10 ч

    До речі, сьогодні якось малопоміченею пройшла новина про бавовну в Горлівці. Там ЗСУ накрили склад та рембазу рашистів. Все це знаходилось на території машинобудівельного заводу.
    Він займає велику площу та використовувася орками 8 років як основний склад для постачання
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