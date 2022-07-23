Угоду щодо зерна уможливили HIMARS, тобто війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Для завершення війни треба швидше надавати необхідне озброєння Україні, оскільки навіть укладення угоди про розблокування українських портів було б неможливим без HIMARS.

Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

"Угода про розблокування Одеси була б неможливою без HIMARS. Зараз абсолютно ясно, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

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На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.