Зеленський має пояснити, чому Єрмак створює диктатуру під час війни та загрожує національній безпеці України, - Спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що дії глави ОП Андрія Єрмака загрожують національній безпеці України.

Про це вона повідомила у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський має відповісти українському народу, чому Андрій Єрмак створює диктатуру під час війни, яка триває. Це те, за що боровся український народ? Єрмак фактично взяв під контроль усі інституції та погрожує всім, хто виступає проти влади, кримінальними справами та в’язницею, а також використовує свої державні повноваження для усунення політичних опонентів", - наголосила конгресвумен.

За словами Спартц, дії Єрмака є загрозою національній безпеці України.

"Президент Зеленський повинен надати відповіді Конгресу, якщо він хоче, підтримки та довіри американського народу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. Також Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

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