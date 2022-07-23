Речник МЗС Ніколенко про обстріл Одеси: Це плювок Путіна в обличчя Гутеррішу та Ердогану

Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках угоди про зерно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.

Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна.

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Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.