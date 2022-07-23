Посол США Брінк про обстріл порту Одеси: "Кремль продовжує використовувати їжу як зброю"
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Посол США Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар російських окупантів по Одесі.
Про це дипломат повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - наголосила Брінк.
Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".