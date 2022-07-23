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Посол США Брінк про обстріл порту Одеси: "Кремль продовжує використовувати їжу як зброю"

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порт
Посол США Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар російських окупантів по Одесі.

Про це дипломат повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - наголосила Брінк.

Раніше повідомлялось, що в  Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр". 

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Влад Olsen
    Бешенную собаку пристреливают,не так ли Бринк?А Запад почему то кормит и лелеет обезумевшего московского пса.
  • Nov
    Он для себя легальный коридор для вывоза нашего краденого зерна сделал, если кто не понял, остальное осталось, как было
  • Alexey Chernyavsky
    Зерновое перемирие, как там!
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