Повідомлено про підозру у держзраді топпосадовцю часів Януковича Сівковичу. Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що 5-а служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України.

"Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України. Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

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ДБР також нагадує, що 16 липня 2022 року Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.