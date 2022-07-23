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Український електронний підпис успішно пройшов тестування та підтвердив відповідність європейським стандартам, - Федоров

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Український електронний підпис відповідає європейським стандартам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС.

Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу.

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Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського союзу в сфері електронних довірчих послуг", - повідомив міністр.

Український електронний підпис успішно пройшов тестування та підтвердив відповідність європейським стандартам, - Федоров 01

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Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 0a5b7476
    ох этот Фёдоров, ну молодец, толковый парень, в Президенты такого, это вам не на сцене скакать
  • Viacheslav Eremin
    дааааа, Федоров не промах, справжній фахівець
    прогу Дія, які була розроблена під його керівництом, взломав школяр за 20 хвилин, та потім продавав доступ до неї за 100 гривень
  • olezhka
    Что ты за сказки рассказываешь?

    Тот школьник о котором ты говоришь сделал свое приложение которое по дизайну было таким же как Дия, просто там можно было вставлять любую фотографию и писать любые данные)) Каким образом это относится к взлому? Если не знаешь сути, не пиши))
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