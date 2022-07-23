Новини

Російські окупанти вдарили саме туди, де було зерно, - Повітряні Сили ЗСУ про обстріл порту Одеси

18 140148
одеса,братчук
Російські окупанти свідомо вдарили по порту Одеси, де зберігалося зерно.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично дві (ракети. - Ред.) збито, дві - влучили в інфраструктуру портову. Зрозуміло, для чого це все робиться", - зазначив він.

"В контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме туди, де зерно. Бачимо, чого вартують ці домовленості з країною-терористом", - додав Ігнат.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

Також читайте: Посол США Брінк про обстріл порту Одеси: "Кремль продовжує використовувати їжу як зброю"

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Urs
    Найбільш цікавим буде почути коментарі Ердогана та Генсека ООН...
  • Ivan Snigirenko
    Вот когда вернут , тогда и будем обсуждать. А сейчас обсуждаем то что есть на сегодня.
  • Роман Кокоровець
    засуньте в дупу цей договір один екземпляр Ердогану , другий Гутерешу щоб штанці не спадали !
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини