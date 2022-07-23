Російські окупанти вдарили саме туди, де було зерно, - Повітряні Сили ЗСУ про обстріл порту Одеси
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Російські окупанти свідомо вдарили по порту Одеси, де зберігалося зерно.
Про це заявив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Фактично дві (ракети. - Ред.) збито, дві - влучили в інфраструктуру портову. Зрозуміло, для чого це все робиться", - зазначив він.
"В контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме туди, де зерно. Бачимо, чого вартують ці домовленості з країною-терористом", - додав Ігнат.
Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".