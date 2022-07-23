Російські окупанти вдарили саме туди, де було зерно, - Повітряні Сили ЗСУ про обстріл порту Одеси

Російські окупанти свідомо вдарили по порту Одеси, де зберігалося зерно.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично дві (ракети. - Ред.) збито, дві - влучили в інфраструктуру портову. Зрозуміло, для чого це все робиться", - зазначив він.

"В контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме туди, де зерно. Бачимо, чого вартують ці домовленості з країною-терористом", - додав Ігнат.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

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