Завдання Повітряних сил наразі - прикрити небо, щоб не допустити появи ворожої авіації, - речник командування ПС ЗСУ Ігнат
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив сьогодні в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації", - каже Ігнат.
Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у РФ мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.
"Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху", - зазначив Ігнат.
Він підкреслив, що вже 2,5 місяця російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили.
"Залишилося дочекатися, коли Захід надаватиме нам системи та винищувачі і ми зможемо самотужки закрити небо", - підсумував речник Повітряних сил.