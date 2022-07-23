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Генсек ООН Гутерріш засуджує ракетний обстріл одеського порту

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одеса,обстріл
Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл одеського порту та наголосив на важливості подолання продовольчої кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

"Генеральний секретар беззаперечно засуджує повідомлення про удари, завдані сьогодні по українському порту Одеси. Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги по всьому світу", - йдеться в повідомленні прессекретаря генсека ООН.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр". Водночас в Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що РФ вдарила саме туди, де знаходилось зерно.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Ось вам і гарантії...
  • Микола Мазуренко
    Підтерся х-ло Ердоганом і гуталіном. Що тут незрозуміло? Історія про підписаний аркуш з договором від раші, не казочка, але не для довбнів.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    спасіба, радной!
    це дуже зворушливо!
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