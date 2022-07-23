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У Апараті ВР спростовують витрату коштів міжнародної допомоги на зарплати нардепам

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Кошти міжнародної допомоги для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам не залучались.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

"У зв’язку з тим, що у деяких ЗМІ з’явилась інформація щодо збільшення фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України, повідомляємо наступне.

Згідно з ухваленим Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 9 липня ц.р., додаткових коштів ні з Держбюджету-2022, ні за рахунок допомоги міжнародних партнерів для оплати праці народних депутатів не виділялось.

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Цим законом було передбачено перерозподіл коштів у межах кошторису видатків на забезпечення діяльності Парламенту на 2022 рік.

Фактично, ухваленою 19 липня ц.р. Верховною Радою України Постановою "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" встановлено порядок використання перерозподілених коштів. Виконання цієї Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.

Просимо надалі шановних представників ЗМІ уважно вивчати документи перед їх публікуванням на своїх ресурсах", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • валерий коренев 41e3634f
    Обязательно надо проверить!!! Верить на слово засранцам нельзя ни в коем случае.
  • Ігор Люк
    В країні війна ,а вони не можуть наїстися ...
  • Юрий Собкевич
    Ні вони таки не брешуть
    Формально фінансова допомога йде в держ. бюджет, з якого розподіляється на різні потреби,
    а от звідти зебіли і тягнуть гроші "для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам".
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