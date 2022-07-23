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Удар по порту Одеси вчергове демонструє повну зневагу РФ до міжнародного права й зобов'язань, - Боррель

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боррель
Європейський союз рішуче засуджує ракетний удар РФ по порту Одеси.

На цьому наголосив у твіттері високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо поганий і в черговий раз демонструє повну зневагу Росії до міжнародного права й зобов'язань", - написав він.

Удар по порту Одеси вчергове демонструє повну зневагу РФ до міжнародного права й зобовязань, - Боррель 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС привітав укладання угоди щодо експорту українського зерна у Стамбулі

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Койот Восточноукраинский
    Ну выразите огромное сожаление и страшную обеспокоенность. И всего делов.
  • Олег Шестакович
    А ти цього до тепер не знав Борель???
  • Paul Foxen
    макрона щось не чути вже кілька тижнів, в нього сім-карту заблокували для дзвінків в бункер?
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