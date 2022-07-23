Влучання у сховище зерна в Одеському порту не було, - Сили оборони Півдня
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - пояснила вона.
Водночас, зазначила Гуменюк, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. В саме сховище зерна, за її словами, влучання не було.
Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".