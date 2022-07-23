Влучання у сховище зерна в Одеському порту не було, - Сили оборони Півдня

Внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - пояснила вона.

Водночас, зазначила Гуменюк, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. В саме сховище зерна, за її словами, влучання не було.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

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