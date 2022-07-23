Переговори щодо 4 евакуаційних коридорів із окупованих територій на Харківщині тривають, - Синєгубов

Робота щодо організація чотирьох евакуаційних коридорів із окупованих територій Хакрівщини триває.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Ми постійно запитуємо через Офіс Президента, через профільне Міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Зараз ми запросили 4 маршрути знову", - зазначив він.

"Попередньо, дуже попередньо, є перспективи у цьому напрямі (скажу так, дуже обережно) і ми чекаємо. Щойно буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо", - додав Синєгубов.

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