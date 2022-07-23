На Запоріжжі в полоні російських окупантів залишаються понад 170 осіб, - ОВА

Від початку повномасштабної війни на території Запорізької області зафіксовано 415 випадків викрадення людей, з яких понад 170 - залишаються в полоні у російських загарбників.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати людей. Для пошуку та дослідження ситуацій ще в березні було створено обласну комісію, яка збирає інформацію про такі випадки. Наразі відомо про 415 випадків викрадення, понад 170 осіб продовжують перебувати у заручниках", - йдеться у дописі.

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В ОВА додають, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Тих, кого ворожі військові забирають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.