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На Рівненщину та Волинь приїхало чимало переселенців, тому варто збільшити кількість поліцейських нарядів в цих областях, - Клименко

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поліція
Також буде збільшено кількість мобільних груп реагування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"У Рівному та Луцьку провів координаційні наради. В ці області приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб. Тож відповідно поліцейська присутність також має бути посилена", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, кількість нарядів та мобільних груп реагування збільшують, щоб швидше та якісніше відпрацьовувати заяви громадян та отриману оперативну інформацію

"Це потрібно для виявлення ймовірних диверсантів чи інших кримінальних елементів, а також дозволить запобігти ввезенню в області зброї або інших заборонених предметів і речовин.

Звісно, під прискіпливою увагою райони, які межують із Білоруссю. Там ми теж збільшили поліцейський контроль та ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій", - зазначив очільник Нацполіції.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Степан Русин de92b01b
    В мене одне питання до поліціі.Я людина в роках,львівянин,і частенько бачу отих молодих копів на вулицях...Особливо на Городоцькій,там їх школа міліціі,тепер університет,вони там зграями ходять...Питання таке - чому вони не на фронті,вони люди військові і в першу чергу мають йти воювати...А в тилу візьміть літніх людей,які здатні бачити порушення,припиняти його і тому подібне...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ну як тобі відповісти, що б не образити нікого? Може так?👇

  • Даша Герасимова 17ea8680
    Я б добавила щоб літні люди (чоловіки) хай тоже йдуть на фронт, їм вже втрачати нічого, вже своє віджили. А так користь буде державі.
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