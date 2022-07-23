На Рівненщину та Волинь приїхало чимало переселенців, тому варто збільшити кількість поліцейських нарядів в цих областях, - Клименко

Також буде збільшено кількість мобільних груп реагування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"У Рівному та Луцьку провів координаційні наради. В ці області приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб. Тож відповідно поліцейська присутність також має бути посилена", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, кількість нарядів та мобільних груп реагування збільшують, щоб швидше та якісніше відпрацьовувати заяви громадян та отриману оперативну інформацію

"Це потрібно для виявлення ймовірних диверсантів чи інших кримінальних елементів, а також дозволить запобігти ввезенню в області зброї або інших заборонених предметів і речовин.



Звісно, під прискіпливою увагою райони, які межують із Білоруссю. Там ми теж збільшили поліцейський контроль та ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій", - зазначив очільник Нацполіції.

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