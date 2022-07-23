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Російські окупанти активно працюють у напрямку "референдуму" на Херсонщині, - облрада

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херсон
На окупованій території Херсонщини агресор не відмовився від планів проведення "референдуму": вже понад три тижні у Херсоні перебувають російські політтехнологи, при цьому населення області не підтримує процес організації "референдуму".

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, орки не відмовилися від планів проведення "референдуму" на Херсонщині, хоча завдяки тому, що населення нашої області категорично відмовляється брати участь у процесах його організації, мають дуже великі проблеми з формуванням виборчих комісій", - зазначив він.

Водночас, як наголосив Соболевський, окупанти активно працюють у цьому напрямку. Періодично телефонують щодо проведення так званого опитування громадської думки, через голів ОСББ та роздачу "соцдопомоги" збираються списки мешканців з контактами, які після обробки стануть основою виборчих списків.

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Крім того, наголосив посадовець, є інформація і про те, що для організації картинки "референдуму" вже понад три тижні у Херсоні перебувають російські політтехнологи, яким доручили координацію цих процесів.

Соболевський закликає жителів області не брати участь у підготовці та проведенні "референдуму" – це "100% буде кваліфіковано" як зрада.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде )))
    ///
    У мацкві за дивних обставин помер директор конструкторського бюро, яке випускає "Панцирі" й "Тунгуски". Фото

    У російській столиці Москві в п'ятницю, 22 липня, за дивних обставин помер Дмитро Конопльов, керівний директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова". Підприємство створює зброю для сухопутних військ, авіації та ППО російських окупантів.
    Як повідомили російські пропагандистські Telegram-канали, 46-літній Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії. Це сталося у московській клініці Xeospa.
    Автори повідомлення стверджують, що смерть настала під час процедури з кисневою маскою - Конопльов нібито дихав ксеноном, щоб вилікувати біль голови й тривожний розлад. Медики досі не можуть встановити причини смерті.

    "Конструкторське бюро приладобудування" займається розробкою озброєння для російської окупаційної армії. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А"; стрілецько-гарматне озброєння та ********** до нього: пістолети, пістолети-кулемети, снайперська зброя, гранатомети, авіаційні гармати для країни-окупанта.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вы там в своих кабинетах определитесь, а то с утра вы же уверяли что не працюють зовсім ... як ви взагалі можете щось стверджувати, сидячі не на окупованих теріторіях?
  • Йцу Кенг 07b0c614
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