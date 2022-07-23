Російські окупанти активно працюють у напрямку "референдуму" на Херсонщині, - облрада

На окупованій території Херсонщини агресор не відмовився від планів проведення "референдуму": вже понад три тижні у Херсоні перебувають російські політтехнологи, при цьому населення області не підтримує процес організації "референдуму".

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, орки не відмовилися від планів проведення "референдуму" на Херсонщині, хоча завдяки тому, що населення нашої області категорично відмовляється брати участь у процесах його організації, мають дуже великі проблеми з формуванням виборчих комісій", - зазначив він.

Водночас, як наголосив Соболевський, окупанти активно працюють у цьому напрямку. Періодично телефонують щодо проведення так званого опитування громадської думки, через голів ОСББ та роздачу "соцдопомоги" збираються списки мешканців з контактами, які після обробки стануть основою виборчих списків.

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Крім того, наголосив посадовець, є інформація і про те, що для організації картинки "референдуму" вже понад три тижні у Херсоні перебувають російські політтехнологи, яким доручили координацію цих процесів.

Соболевський закликає жителів області не брати участь у підготовці та проведенні "референдуму" – це "100% буде кваліфіковано" як зрада.