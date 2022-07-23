До кінця липня РФ хоче сформувати 16 батальйонів і створює новий корпус у Нижньогородській області, - ГУР МО

Російські окупаційні війська через військкомати формують добровольчі батальйони.

Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який рф розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів рф отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі буде такий батальйон", - пояснив він.

За словами Скібіцького, формування добровольчих батальйонів відбувається через військомати і перебуває під контролем російської влади.

Ще один корпус Росія формує у Нижньогородській області - це від 10 до 15 тисяч осіб.

"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення добровольчих формувань для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені. Це великі втрати для рф, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи", - додав представник ГУР МО.

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