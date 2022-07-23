В РФ заявили, що не мають жодного відношення до обстрілу одеського порту, - Міноборони Туреччини

Росія стверджує, що не має відношення до ракетного обстрілу порту в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр національної оборони Хулусі Акар.

За його словами, турецька сторона провела провела розмову з главами Міноборони та Мінінфраструктури України.

Також міністр заявив, що був контакт з РФ.

"Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки, і що вони дуже уважно і детально вивчають це питання. Те, що такий інцидент стався відразу після угоди, нас дуже занепокоїла. Ми також стурбовані цим", - сказав Акар.

Він додав, що вся світова спільнота також очікує якнайшвидшого початку впровадження угоди.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

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