У Конгресі США після сьогоднішніх ударів РФ по Одеському порту закликають надати Україні ракети, які б'ють на 300 кілометрів

Старший радник Конгресу США Пол Массаро закликає Захід після сьогоднішніх ударів по Одесі надати Україні ракети дальнього радіуса дії.

Про це він заявив у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія завжди бреше, - зазначив він, повторивши цю фразу десять разів. - Настав час для ракет дальнього радіусу дії. Україні потрібен постійний протиракетний щит… російська терористична атака на Одеський порт усього за кілька годин після досягнення домовленості не атакувати його, вимагає, аби ми надали Україні ракети із 300-кілометровим радіусом дії".

РФ ніколи не має на увазі те, що каже, додав він. Її дипломатія абсолютно недобросовісна, єдине, що Путін розуміє, - це сила.

Массаро також зауважив, що "угода з Росією – це гірше, ніж нічого".

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За його думку, Захід повинен перестати публічно заявляти про те, що саме він не робитиме для допомоги Україні, бо "така слабкість провокує Путіна".

"Потрібно забути цю дивну одержимість "ескалацією" і "третьою світовою війною". Путін, перебуваючи в наших мізках, стримує нас, але ми не стримуємо його", - зазначив радник Конгресу США.

На його думку, слід ігнорувати "російську риторику й дипломатичні увертюри", завдати поразки Росії на полі бою, витіснити її з України, ізолювати від глобальної економіки й домогтися миру.

"Перемога України – це єдиний шлях до миру. Альтернативи немає. Росія – терористична держава. Це незаперечно", - пояснив Массаро.