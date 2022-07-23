На блокпосту російських окупантів у Василівці в черзі на евакуацію померло чотири людини, - мер Мелітополя Федоров

Окупанти не випускають людей на російському блокпосту в Василівці, тому люди вимушені стояти в спеку та без їжі по кілька діб, що призвело до смерті 4 людей.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У колоні на виїзд з тимчасово окупованих територій понад 1200 авто. Більшість людей ночує на узбіччі дороги вже 5 діб. У літню спеку, без житла і нормальної їжі, без доступу до лікарні й "швидкої допомоги". За останні 2 дні через такі нелюдські умови померло 4 людини", - написав він.

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Федоров додав, що разом із центральними органами влади зробив звернення до ворожої сторони із проханням відкрити "зелений" коридор для евакуації населення. Проте, за його словами, російська влада відповіла, що ніхто з мелітопольців не хоче виїжджати з міста і потреби в коридорі немає.