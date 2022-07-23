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Порошенко про обстріл Одеського порту: "Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з Росією не варті паперу, на якому написані"

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порошенко,петро
На чолі Росії – істоти, не варті жодної довіри.

Про це пише у Facebook Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з росією не варті паперу, на якому написані. Не довіряти путіну, не боятися путіна, боротися з путіним. От стисло і все, що можна сказати про обстріл рашистами порту в Одесі наступного дня після того, як кремль гарантував усьому світові безперешкодне вивезення українського зерна", – зауважує лідер "ЄС".

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"А деяким країнам третього світу, яким дії рф загрожують штучним голодом, час замислитися і вийти із спіралі ганебного мовчання щодо агресії ерефії проти України. росія – це загроза для усього світу", – констатує Порошенко.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    "Какая разніца" скільки повітряних тривог на добу, якщо до бомбосховища ви будете бігти по "гарній асфальтованій дорозі".
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Все вірно сказав. Але ж ні, зеленим підорам треба "сойтісь посєрєдіне"
  • Вячеслав Ананьев
    Гетьман як завжди влучно
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