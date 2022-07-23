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Росія використовує ракети, щоб морити голодом інші народи, - Резніков

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резніков
Обстріл російськими окупантами інфраструктури Одеського морського порту свідчить про їхні наміри влаштувати голод у різних країнах світу, переконаний міністр оборони України Олексій Резніков.

"Лише вчора було досягнуто домовленості про розблокування наших портів для експорту українського зерна. І сьогодні російські військові злочинці напали на Одеський порт. 90 років тому Росія влаштувала рукотворний голодомор із застосуванням зброї. Тепер вони використовують ракети, щоб морити голодом інші народи", - написав Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, вранці російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом у порт Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі.

22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. У пресслужбі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша заявили, що він беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Вася Невася
    Дурак ты Резников,как и остальная ваша компания,раха ракетами убивает Украинский народ!!!!!А от того,что немного меньше кушать будут-не умрут в отличии от украинского народа
  • Sashko Pavliuk
    Рэзніков , не *****. Звернись, *****, до інших народів, щоб задавили рашку санкціями. Але ні, народи навпаки - розблокували дорогу до Калінінграду.
  • arye z.
    Коли 5-річна дівчинка сперечається з дідом - "Я твої окуляри по-перше, не брала, а по-друге, вже поклала на місце", це викликає розчулення.
    Але коли цілком дорослі та адекватні 70-річні дідусі вчора підписують договір про вивезення зерна, сьогодні вранці обстрілюють Одеський порт "Калібрамі", а ввечері з безневинним виглядом заявляють - "А це взагалі не ми стріляли, а хто стріляв, ми не знаємо", це викликає масу питання про їхнє психічне здоров'я.
    А міжнародні організації, як завжди, висловлюють глибоке засудження. Глибоке, як саме Чорне море
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