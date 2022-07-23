Ракетні удари по Кіровоградщині: кількість поранених зросла до 19, - ОВА

Кількість поранених унаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Кіровоградській області зросла до 19 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Фейсбуці.

"Станом на зараз маємо вже 19 поранених внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу", – зазначив він.

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За даними Райковича, життю постраждалих нічого не загрожує, усім надана кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, уранці 23 липня війська РФ завдали по Кіровоградській області удару 13 ракетами. Влучання відбулося, зокрема, в аеродром "Канатове" та один із об'єктів Укрзалізниці. Унаслідок ворожої атаки загинули військовослужбовець і два працівники відомчої охорони.