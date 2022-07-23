"Нафтогаз" вводить в оману Кабмін, ВР і міжнародних партнерів: просить двічі виділити 150 млрд грн на закупівлю газу, - Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Команда "Батьківщини" продовжила вивчення непрозорої схеми фінансування закупівлі блакитного газу і має обґрунтовані підстави вважати, що НАК "Нафтогаз" вводить в оману уряд, парламент і міжнародних партнерів. Щоб розібратися у ситуації, треба терміново провести узгоджувальну нараду.

Про це йдеться у листі лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише пресслужба "Батьківщини", передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що НАК "Нафтогаз" пояснював потребу у наданні компенсації із державного бюджету обсягом 150 мільярдів гривень необхідністю закупити близько 6 мільярдів кубометрів імпортованого природного газу.

"Оскільки фінансування компенсацій, визначених законопроєктом №7427 пропонується здійснювати за рахунок отриманої міжнародної допомоги, виникає необхідність підтвердження країн-донорів до готовності надавати таку допомогу на зазначені цілі", – вважає Юлія Тимошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за куб. Фіксована ціна залишається до 31 травня 2023 року, - Шмигаль. ВIДЕО

Водночас Голова партії "Батьківщина" навела опубліковану в ЗМІ інформацію, яка свідчить, що "Нафтогаз" вважає "найбільш прийнятним варіантом" фінансування придбання імпортованого природного газу шляхом збільшення статутного капіталу компанії.

"Такі ініціативи компанії повністю заперечують необхідність отримання компенсацій з державного бюджету, визначених законопроєктами №7427 та №7429. Адже не можуть існувати одночасно і 150 мільярдів гривень видатків з бюджету на компенсацію, і ще 150 мільярдів гривень на збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз", – наголосила Юлія Тимошенко.

Саме для того, щоб детально розібратися в ситуації, вона ініціює експертну зустріч із залученням представників офісу президента та посольств "Великої сімки", народних депутатів, урядовців і незалежних експертів.

Раніше фракція "Батьківщина" заявила, що розкрила непрозору схему "Нафтогазу" щодо фінансування закупівлі природного газу на наступний опалювальний сезон і завадила розкраданню 264 мільярдів бюджетних гривень, відправивши законопроєкт №7427 на повторне друге читання.





