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Після удару рашистів по житловому будинку в Миколаєві, поранена дитина, під завалами залишаються люди, - голова облради Замазєєва.

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війна,обстріл,миколаїв,сєнкевич
За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, у результаті обстрілу було поранено дитину, під завалами залишаються люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці голова обласної ради Ганна Замазєєва.

"16-річна дитина... Уламкове поранення. За попередньою інформацією, влучення в житловий будинок... Під завалами люди! окупанти знову підступно обстріляли ракетами один із спальних районів Миколаєва. Вдарили по району, де завжди людно", - написала Замазєєва.

На місце події виїхали медики та рятувальні служби.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Nov
    когда уже миру надоест с чудищем цацкатся?
  • Nov
    нужно разрабатывать способы и методы уничтожения бешеных, хотя, может, миру подходит, чтобы оно убивалось об Украину ценой наших жизней (((
  • stanis nasvaiko
    Не потрібно вигадувати велосипед - Україні необхідно отримати (якщо своїх немає) ракети, і обстрілювати безжально кацапські міста. Чому їх досі не одержали? Тому що для цього немає необхідної рішучості. Все одно все закінчиться саме в такий спосіб.
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