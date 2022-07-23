Гауляйтери видали наказ про створення "виборчих комісій" в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Задля підготовки до псевдореферендуму запорізькі "гауляйтери" видали наказ про створення "виборчих комісій".

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав в телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Гауляйтери, які перебувають під слідством спецслужб України, хочуть такої ж участі для мирних мешканців.



З метою підготовки до псевдореферендуму вони видали наказ про створення виборчих комісій. Й "запрошують" мелітопольців, яким "не байдуже на майбутнє Запорізької області допомогти в організації голосування".

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Звертаюсь до всіх мелітопольців, яким не байдуже на майбутнє в першу чергу ваше і ваших дітей. Органи рашистів фейкові. Їхні дії юридично нікчемні. Проте кримінальна відповідальність за "допомогу" окупантам цілком реальна!



Від 10 до 12 років в’язниці! З можливою конфіскацією майна. З переслідуванням вас і ваших близьких. Чи варто продаватись за 30 срібняків рашистам заради такого майбутнього?" - розповів він.