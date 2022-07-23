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По скупченню російської техніки в окупованій Горлівці завдано вогневого удару, - ЗМІ. ВIДЕО

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Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що в окупованій Горлівці завдано вогневого удару по скупченню техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав  у телеграмі. 

Цаплієнко зазначив: "Уточнюють, що в окупованій Горлівці ЗСУ нанесли удар по скупченню техніки загарбників в районі машзаводу".

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Окупована Горлівка.

Яскравий феєрверк 🔥🔥🔥

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— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 23, 2022

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • vadyan
    А чего это лугандонцы с балкона так испугались? Вас же укропские каратели 8 лет бамбили геноцидами, должны были привыкнуть вроде...
  • Sophia-Maria Duglass
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ХІМЕРАМ-черговий респект...
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