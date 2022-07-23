По скупченню російської техніки в окупованій Горлівці завдано вогневого удару, - ЗМІ. ВIДЕО
45 18395
Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що в окупованій Горлівці завдано вогневого удару по скупченню техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Цаплієнко зазначив: "Уточнюють, що в окупованій Горлівці ЗСУ нанесли удар по скупченню техніки загарбників в районі машзаводу".
Окупована Горлівка.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 23, 2022
Яскравий феєрверк 🔥🔥🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/A9I5eASPjm