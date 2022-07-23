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Біля Полтави перекинулася фура. Траса Київ - Харків перекрита

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дтп,полтава
На в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram патрульної поліції.

Повідомляється, що аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03 Київ - Харків - Довжанський.

"Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, задіяна спеціальна техніка. Плануйте маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Игорь Гончаренко d17bf34e
    Долболёд
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Так воно і є 23 роки а він уже на фурі , водюком .
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    А це нічого що тяжка техніка не стоїть на кожному кілометрі . Тим більше в наш час . Ото аби перднути
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