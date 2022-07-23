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Готується відкриття роботи трьох портів, - АМПУ

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Після підписання Угоди про "зернові коридори" планується відновлення роботи трьох українських морських портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ і Південний до відновлення роботи", - розповідають в АМПУ.

Також наголошується, що захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану, який буде супроводжувати судно лідирування.

Нагадаємо, 23 липня, стало відомо, що у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Т.е., обстрел порта в Одессе на сл. день после подписания соглашений - вам недостаточно, шоб понять, шо никаких договоренностей русня соблюдать не собирается. Вы, курва, дебилы? Или вам в срублях зарлаты платят?
  • Oleksandr Onys
    Які жахливі будуть втрати. Ті, хто вірять росії, або неймовірно дурні, або просто зрадники
  • olele
    готуйтеся до залпових обстрілів...
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